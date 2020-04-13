Geçtiğimiz hafta coronavirüsü yenerek hastaneden taburcu olan Rüştü Reçber ilk görüntülü röportajını TRT Spor'a verdi… Eski milli futbolcu, "Benim için zorlu ve uzun bir süreçti. Fakat doktorlarımızın yoğun çabası ve uyguladıkları tedaviyle virüsü yenmeyi başarabildik. Bu zorlu süreci atlatan biri olarak şunu söylüyorum ki, bu işin şakası yok. Herkesin, her yaş kesiminin ciddiye alması gerektiğini söylüyorum. Bizlerin iyiliği için devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım. Olmazsa olmazımız evde kalalım. Türkiye ve insanlık olarak bu savaşı kazanabilecek inancımız da var gücümüz de var. Yeter ki sabredelim" ifadesini kullandı.
Hastalığı kısa sürede yenen Rüştü Reçber, "Temastan uzak duralım, mesafemizi iyi ayarlayalım" diyerek uyarıda bulundu.
Hastalığı kısa sürede yenen Rüştü Reçber, "Temastan uzak duralım, mesafemizi iyi ayarlayalım" diyerek uyarıda bulundu.
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