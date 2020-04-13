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    • Spor
    • 13.04.2020 Gazete
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    : Corona’yı yenecek gücümüz var

    Coronavirüs salgınını yendikten sonra ilk görüntülü röportajını veren , “ ve insanlık olarak bu savaşı kazanacak gücümüz var” dedi.

    Corona’yı yenecek gücümüz var
    Geçtiğimiz hafta coronavirüsü yenerek hastaneden taburcu olan ilk görüntülü röportajını Spor'a verdi… Eski milli futbolcu, "Benim için zorlu ve uzun bir süreçti. Fakat doktorlarımızın yoğun çabası ve uyguladıkları tedaviyle virüsü yenmeyi başarabildik. Bu zorlu süreci atlatan biri olarak şunu söylüyorum ki, bu işin şakası yok. Herkesin, her yaş kesiminin ciddiye alması gerektiğini söylüyorum. Bizlerin iyiliği için devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım. Olmazsa olmazımız evde kalalım. ve insanlık olarak bu savaşı kazanabilecek inancımız da var gücümüz de var. Yeter ki sabredelim" ifadesini kullandı.



    Hastalığı kısa sürede yenen Rüştü Reçber, "Temastan uzak duralım, mesafemizi iyi ayarlayalım" diyerek uyarıda bulundu.

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