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    • Spor
    • 13.04.2020 Gazete
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    , 22 yaşındaki genç ile aşk yaşayan annesi 'a destek çıktı

    forması giyen , annesi 'un kendinden yaşça küçük sevgilisi ile fotoğrafına, “Mutlu ol” yorumunu yaptı. Babası da eski eşine alkış tuttu.



    P    SG forması giyen Neymar'ın ailesi Brezilya dizilerini gerçeğe çevirdi. 28 yaşındaki yıldız futbolcunun annesi Nadine Santos, ülkesi Brezilya'da mankenlik yapan 22 yaşındaki bir gençle aşk yaşamaya başladı. Bu aşkı Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafla duyuran Neymar'ın annesi, oğlundan ise sürpriz bir şekilde tam destek aldı. Neymar, annesinin fotoğrafına, "Mutlu ol anne. Seni seviyorum" yorumunu yaptı.



    Neymar'ın babası ise eski eşi Nadine Santos'un yeni ilişkisini alkış emojisi göndererek kutladı. Ortaya çıkan bu tablo sonrası konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. "Biz bu olayları sadece dizilerde oluyor sanıyorduk" yorumları yapıldı.



    NEYMAR'DAN     6 YAŞ KÜÇÜK
    Neymar'ın annesinin yeni sevgilisi, 28 yaşında olan yıldız futbolcudan 6 yaş küçük.

    ŞAŞKINLIK YARATTI
    Neymar'ın, annesinin genç sevgilisi ile olan fotoğrafına yaptığı yorum şaşkınlık yarattı. Bu yorum dünün en çok konuşulan olaylarından oldu.

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