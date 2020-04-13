



Neymar'ın babası ise eski eşi Nadine Santos'un yeni ilişkisini alkış emojisi göndererek kutladı. Ortaya çıkan bu tablo sonrası konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. "Biz bu olayları sadece dizilerde oluyor sanıyorduk" yorumları yapıldı.