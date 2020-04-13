Kulüpler artık öze dönmek zorunda (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Göztepe'nin hocası İlhan Palut, coronavirüs sürecinde futbolda ekonomik boyutun çok önemli bir hale geldiğini söyledi. Palut, "Futbol ekonomisinde daralma olacağını düşünürsek, öze dönüş kaçınılmaz olacak. Uygun maliyetteki futbolcular tercih edilecek, oyuncularla yeni düzenlemeler yapılacaktır" dedi.
HAZIR OLURUZ AMA FUTBOL İKİNCİ PLANDA
Demir Grup Sivasspor'un başarılı teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in yeniden başlaması durumunda futbolcuların hazır hale getirilmesinde sıkıntı yaşamayacaklarını ancak şu anda futbolun ikinci planda olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, herkesin tedbirlere uyması gerektiğini sözlerine ekledi.
BAŞAKŞEHİRLİ ROBİNHO SANTOS'A GERİ DÖNÜYOR
Medipol Başakşehir'in yıldızı Robinho'nun, Santos'a döneceği iddia edildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Santos Başkanı Jose Carlos Peres, "Robinho'nun, Santos'da her zaman yeri var. O da buraya dönmek istiyor. Alacağını, menajeriyle konuştuk" dedi. Santos'un, Robinho'ya borcunun 4 milyon dolar olduğu iddia ediliyor.
KENNY DALGILISH'TEN İYİ HABER GELDİ
Coranavirüs testi pozitif çıkan ve iki gün hastanede kalan Liverpool'un efsane oyuncusu Kenny Dalgish taburcu edildi. Tedavisi evde sürecek olan Dalglish, "Bu pandemi sürecinde görevde olan tüm sağlık çalışanlarına en iyi dileklerimi iletiyorum. Bizlere en iyi hizmeti vermek adına çabalıyorlar" diye konuştu.
KYLIAN MBAPPE'YE CORONAVİRÜS ENGELİ
PSG forması giyen Kylian Mbappe'nin bu yaz Real Madrid'e transfer olacağı ancak coronavirüs salgını sonrası görüşmelerin rafa kalktığı iddia edildi. PSG'nin eski futbolcusu Jerome Rothen, "Kulüpten edindiğim bilgiye göre bu transfer bitmek üzereydi. Ancak coronavirüs temasları şimdilik bitirdi." dedi.
ÜÇÜNCÜ TRANSFER DÖNEMİ GELEBİLİR
FIFA'da futbol direktörlüğü yapan James Kitching, coronavirüs salgını sebebiyle futbolda 3. transfer döneminin gelebileceğini açıkladı. Kitching, "Üçüncü bir transfer dönemi Avrupa takvimine eklenebilir. Bu konuda esneklikler tanıyacağız" ifadelerini kullandı. Transfere dair gelişmelerin ilerleyen süreçte netleşeceği öğrenildi.
HAZIR OLURUZ AMA FUTBOL İKİNCİ PLANDA
Demir Grup Sivasspor'un başarılı teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in yeniden başlaması durumunda futbolcuların hazır hale getirilmesinde sıkıntı yaşamayacaklarını ancak şu anda futbolun ikinci planda olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, herkesin tedbirlere uyması gerektiğini sözlerine ekledi.
BAŞAKŞEHİRLİ ROBİNHO SANTOS'A GERİ DÖNÜYOR
Medipol Başakşehir'in yıldızı Robinho'nun, Santos'a döneceği iddia edildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Santos Başkanı Jose Carlos Peres, "Robinho'nun, Santos'da her zaman yeri var. O da buraya dönmek istiyor. Alacağını, menajeriyle konuştuk" dedi. Santos'un, Robinho'ya borcunun 4 milyon dolar olduğu iddia ediliyor.
KENNY DALGILISH'TEN İYİ HABER GELDİ
Coranavirüs testi pozitif çıkan ve iki gün hastanede kalan Liverpool'un efsane oyuncusu Kenny Dalgish taburcu edildi. Tedavisi evde sürecek olan Dalglish, "Bu pandemi sürecinde görevde olan tüm sağlık çalışanlarına en iyi dileklerimi iletiyorum. Bizlere en iyi hizmeti vermek adına çabalıyorlar" diye konuştu.
KYLIAN MBAPPE'YE CORONAVİRÜS ENGELİ
PSG forması giyen Kylian Mbappe'nin bu yaz Real Madrid'e transfer olacağı ancak coronavirüs salgını sonrası görüşmelerin rafa kalktığı iddia edildi. PSG'nin eski futbolcusu Jerome Rothen, "Kulüpten edindiğim bilgiye göre bu transfer bitmek üzereydi. Ancak coronavirüs temasları şimdilik bitirdi." dedi.
ÜÇÜNCÜ TRANSFER DÖNEMİ GELEBİLİR
FIFA'da futbol direktörlüğü yapan James Kitching, coronavirüs salgını sebebiyle futbolda 3. transfer döneminin gelebileceğini açıkladı. Kitching, "Üçüncü bir transfer dönemi Avrupa takvimine eklenebilir. Bu konuda esneklikler tanıyacağız" ifadelerini kullandı. Transfere dair gelişmelerin ilerleyen süreçte netleşeceği öğrenildi.
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