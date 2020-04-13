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    • Spor
    • 13.04.2020 Gazete
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    ’ye 1.2 milyon Euro

    İç  görüşmelerine henüz başlamayan , ile masaya oturmaya hazırlanıyor… Alınan bilgilere göre yönetim, bu sezon 1.8 milyon Euro kazanan milli futbolcuya 1.2 milyon Euro'dan 3 yıllık yeni sözleşme önerecek.

    Hasan Ali’ye 1.2 milyon Euro
    İç görüşmelerine henüz başlamayan , ile masaya oturmaya hazırlanıyor… Alınan bilgilere göre yönetim, bu sezon 1.8 milyon Euro kazanan milli futbolcuya 1.2 milyon Euro'dan 3 yıllık yeni sözleşme önerecek. Sarı-Lacivertliler yükselen döviz kuru ve yaşanan kriz nedeniyle böyle bir karar aldı.

    PERFORMANS DA RAKAMI DÜŞÜRDÜ
    Yönetimin Hasan Ali'nin maaşını düşürmesinde, bu sezon sakatlıklar nedeniyle takımına katkı yapamamasının da önemli bir etken olduğu öğrenildi.

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