Hasan Ali’ye 1.2 milyon Euro

İç transfer görüşmelerine henüz başlamayan Fenerbahçe, Hasan Ali ile masaya oturmaya hazırlanıyor… Alınan bilgilere göre yönetim, bu sezon 1.8 milyon Euro kazanan milli futbolcuya 1.2 milyon Euro'dan 3 yıllık yeni sözleşme önerecek. Sarı-Lacivertliler yükselen döviz kuru ve yaşanan kriz nedeniyle böyle bir karar aldı.
PERFORMANS DA RAKAMI DÜŞÜRDÜ
Yönetimin Hasan Ali'nin maaşını düşürmesinde, bu sezon sakatlıklar nedeniyle takımına katkı yapamamasının da önemli bir etken olduğu öğrenildi.
PERFORMANS DA RAKAMI DÜŞÜRDÜ
Yönetimin Hasan Ali'nin maaşını düşürmesinde, bu sezon sakatlıklar nedeniyle takımına katkı yapamamasının da önemli bir etken olduğu öğrenildi.
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