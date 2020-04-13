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    • Spor
    • 13.04.2020 Gazete
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    Anderson : ’de kalmak istiyorum

    adı ile anılan Anderson , kulübü 'de kalmak istediğini söyledi. Talisca, “Evergrande’de mutluyum ve kulübümde kalmayı düşünüyorum. ’den ayrılmak gibi bir düşüncem yok” dedi.

    Çin’de kalmak istiyorum
    adı ile anılan Anderson , kulübü 'de kalmak istediğini söyledi. Brezilyalı, "Burada sözleşmemi tamamlamayı düşünüyorum. Ben gelecek adına değil de, şimdiki zaman adına neler yapabileceğimi düşünüyorum, hep en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Bir kulüpte oynarken, ayrılmayı da düşünmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Evergrande'de kalmaya odaklanmış durumdayım" dedi.

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