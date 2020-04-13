Transferde adı Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca, kulübü Guangzhou Evergrande'de kalmak istediğini söyledi. Brezilyalı, "Burada sözleşmemi tamamlamayı düşünüyorum. Ben gelecek adına değil de, şimdiki zaman adına neler yapabileceğimi düşünüyorum, hep en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Bir kulüpte oynarken, ayrılmayı da düşünmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Evergrande'de kalmaya odaklanmış durumdayım" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.