Allahyar takım arıyor

İstanbulspor'daki kiralık macerası başarısız olan Allahyar Sayyadmanesh kendisine yeni bir takım arıyor… İranlı futbolcunun menajerinin 1. Lig kulüpleri ile görüşeceği öğrenildi. İstanbulspor'daki kiralık macerası başarısız olan Allahyar Sayyadmanesh kendisine yeni bir takım arıyor... İranlı futbolcunun menajerinin 1. Lig kulüpleri ile görüşeceği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.