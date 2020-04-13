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    • Spor
    • 13.04.2020 Gazete
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    Allahyar takım arıyor

    İstanbulspor'daki kiralık macerası başarısız olan Allahyar Sayyadmanesh kendisine yeni bir takım arıyor… İranlı futbolcunun menajerinin 1. Lig kulüpleri ile görüşeceği öğrenildi.

    Allahyar takım arıyor
    İstanbulspor'daki kiralık macerası başarısız olan Allahyar Sayyadmanesh kendisine yeni bir takım arıyor… İranlı futbolcunun menajerinin 1. Lig kulüpleri ile görüşeceği öğrenildi.

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