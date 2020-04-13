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    • Spor
    • 13.04.2020 Gazete
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    20 kulüp Sörloth için yarışa girdi!

    Alman fussballtransfers sitesi, Trabzonspor'un yıldızı Sörloth ile 20 kulübün ilgilendiğini iddia etti. Norveçli golcünün opsiyonunu elinde bulunduran Trabzon'un yıldız oyuncu için belirlediği değerin ise 30 milyon Euro olduğu yazıldı. Alman sitesi, B.Münih'in gelecek sezon ilk hedefinin Sörloth olduğunu belirtti.

    20 kulüp Sörloth için yarışa girdi!
    Alman fussballtransfers sitesi, Trabzonspor'un yıldızı Sörloth ile 20 kulübün ilgilendiğini iddia etti. Norveçli golcünün opsiyonunu elinde bulunduran Trabzon'un yıldız oyuncu için belirlediği değerin ise 30 milyon Euro olduğu yazıldı. Alman sitesi, B.Münih'in gelecek sezon ilk hedefinin Sörloth olduğunu belirtti.

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