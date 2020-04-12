Yırtıcı bir makine:Toni Schumacher

"TOPA girdiğimde bana veya başkasına bir zarar gelip gelmeyeceğini hiç düşünmedim. Sadece topa odaklandım. Mesela 1974'te Wolfgang Frank bana vurduğunda çapraz bağ yırtığı oldu. İki gün dinlendim, dizimden yarım litre kan aldırdım ve cumartesi günü tekrar sahaya çıktım. Acı hissetmek bir beyin meselesidir. Bunu göstermek için eşimden koluma sigara basmasını istedim. Defalarca ağır sakatlıklar geçirdim. Bugün bile her sabah uyandığımda dizlerim, ayaklarım ağrır. Bunu dert etmem, aksine o acıyı duymazsam ölmüş hissederim kendimi…" Bu sözlerin sahibi Schumacher kendisini "yırtıcı bir makine" olarak tanımlıyor. Anlaşılacağı üzere 1982 Dünya Kupası'ndaki F. Almanya-Fransa maçında Battiston'un suratına uçan tekme, sonra da yumruk ve omuz karışık faulü bugün bile onun peşini bırakmadı.
HİTLER'DEN SONRA SCHUMİ
Fransız futbolcu, bir omur kemiği kırığına, iki kaburga çatlağına ve üç dişine mal olan o hareket sonrası bayılmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Fransızlar, bu harekete çok kızdılar. Hatta Schumacher'in kuklalarını idam edilmiş şekilde ağaçlara astılar ve yaktılar. Yapılan bir ankette Fransızlar Hitler'den sonra en nefret ettikleri kişi olarak onu seçtiler. O ise harekette faul bile olmadığını düşünüyordu.
ADI PENALTI KATİLİYDİ
Harald Anton Schumacher, 6 Mart 1954'te Köln yakınlarındaki Düren kasabasında doğdu. 8 Yaşındayken kasabanın amatör takımı Schwarz-Weiß Düren'in minikler takımına girdi. Önceleri forvet oynuyordu. Hocası kaleciliğe yeteneği olduğunu görünce kaleye geçmesini istedi. Annesi de fazla yorulmasını istemiyordu zaten; aklına yattı ve kaleci oldu.
FC Köln'ün hocası Josef Rödrig yeteneğini farkedip onu 1972'de takıma aldı. O esnada Harald, bakırcı çıraklığı yapıyordu. Futbolcu olmasaydı, hayata bakırcı olarak devam edecekti.
Köln'deki ilk idmanında takımın eskilerinden Heinz Simmet "Bizim takımda zaten bir Harald'ımız var.
Senin adın bundan sonra Toni" dedi ve asıl adıyla seslenince bakmayacak kadar da bu isme alıştı.
İlk sezonunda yedek kaldı.
İkinci sezonda asıl kaleci yedek kalınca ilk kez sahaya Eylül 1973'te çıktı. 1974-75 seonundan itibaren de 1. Kaleci oldu. 80'li Yıllarda dünyanın en iyi kalecilerinden birisi sayılıyordu. O idolü olarak gördüğü Sepp Maier sonrası Almanların iyi kaleci çıkarma geleneğini sürdürdü.
1984 ve 1986'da En İyi Kaleci seçildi. Alman Milli Takım kalesini de 1979'da devralmıştı. Ona çok penaltı kurtardığı için penaltı katili deniyordu. Kısacası kariyerinin zirvesindeydi ama o hep açık sözlüydü, hem de hayatını bozacak kadar… Mart 1987'de "Anpfiff" yani "Başlama Düdüğü" adıyla çıkardığı kitabı Almanya'da ortalığı ayağa kaldırdı. İlaç isimleri vererek nasıl doping yapıldığı, şikeler, hangi futbolcuların alkol sorunu olduğu, seks partileri, milli takımdaki Köln-Münih kavgası… Alman futbolunun bütün kirli çamaşırlarını isim vererek ortaya çıkarmıştı.
Hem 76 kez forma giydiği Milli Takım'dan hem de 422 maçta sahaya çıktığı Köln'den kovuldu. O günlerde 2. Lig'de oynayan Schalke 04'e gitmek zorunda kaldı.
1992'DE BIRAKTI
Bir yıl sonra, 1988'de Fenetbahçe'ye geldi. O zamanlar Türkiye'ye şimdiki gibi yıldız futbolcu fazla gelmezdi.
O yüzden gelişi adeta olay oldu. İlk sezonunda Fenerbahçe 103 gollük efsane bir şampiyonluk yaşadı. Sarı- Lacivertli formayı üç sezonda 65 kez giydi. Sarılık geçirdiği için bir süre sahalardan uzak kaldı.
1991'de Almanya'ya döndüğünde Bayern Münih'in iki kalecisi birden sakatlanınca Ekim-Aralık aylarında 8 maç için kaleye o geçti.. 1992'de de futbolu bıraktı. Schalke, Bayern, Köln, Dortmund ve Leverkusen'de kaleci antrenörlüğü yaptı. Nisan 2012'de de Köln'de Başkan Yardımcısı oldu.
Kalecinin iyisi "abdal" olur denir. Schumaher bu sözün ete kemiğe bürünmüş halidir adeta…
F.BAHÇE'YE GELİŞİ OLAY OLDU
1988'DE Fenerbahçe'ye geldi. O zamanlar Türkiye'ye şimdiki gibi yıldız futbolcu fazla gelmezdi. O yüzden gelişi adeta olay oldu. İlk sezonunda Fenerbahçe 103 gollük efsane bir şampiyonluk yaşadı.
Schumacher, Sarı- Lacivertli formayı 65 kez giydi. Alman kaleci, sarılık geçirdiği için bir süre futboldan uzak kaldı…
EFSANELER -13 / TAYFUN ER
HİTLER'DEN SONRA SCHUMİ
Fransız futbolcu, bir omur kemiği kırığına, iki kaburga çatlağına ve üç dişine mal olan o hareket sonrası bayılmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Fransızlar, bu harekete çok kızdılar. Hatta Schumacher'in kuklalarını idam edilmiş şekilde ağaçlara astılar ve yaktılar. Yapılan bir ankette Fransızlar Hitler'den sonra en nefret ettikleri kişi olarak onu seçtiler. O ise harekette faul bile olmadığını düşünüyordu.
ADI PENALTI KATİLİYDİ
Harald Anton Schumacher, 6 Mart 1954'te Köln yakınlarındaki Düren kasabasında doğdu. 8 Yaşındayken kasabanın amatör takımı Schwarz-Weiß Düren'in minikler takımına girdi. Önceleri forvet oynuyordu. Hocası kaleciliğe yeteneği olduğunu görünce kaleye geçmesini istedi. Annesi de fazla yorulmasını istemiyordu zaten; aklına yattı ve kaleci oldu.
FC Köln'ün hocası Josef Rödrig yeteneğini farkedip onu 1972'de takıma aldı. O esnada Harald, bakırcı çıraklığı yapıyordu. Futbolcu olmasaydı, hayata bakırcı olarak devam edecekti.
Köln'deki ilk idmanında takımın eskilerinden Heinz Simmet "Bizim takımda zaten bir Harald'ımız var.
Senin adın bundan sonra Toni" dedi ve asıl adıyla seslenince bakmayacak kadar da bu isme alıştı.
İlk sezonunda yedek kaldı.
İkinci sezonda asıl kaleci yedek kalınca ilk kez sahaya Eylül 1973'te çıktı. 1974-75 seonundan itibaren de 1. Kaleci oldu. 80'li Yıllarda dünyanın en iyi kalecilerinden birisi sayılıyordu. O idolü olarak gördüğü Sepp Maier sonrası Almanların iyi kaleci çıkarma geleneğini sürdürdü.
1984 ve 1986'da En İyi Kaleci seçildi. Alman Milli Takım kalesini de 1979'da devralmıştı. Ona çok penaltı kurtardığı için penaltı katili deniyordu. Kısacası kariyerinin zirvesindeydi ama o hep açık sözlüydü, hem de hayatını bozacak kadar… Mart 1987'de "Anpfiff" yani "Başlama Düdüğü" adıyla çıkardığı kitabı Almanya'da ortalığı ayağa kaldırdı. İlaç isimleri vererek nasıl doping yapıldığı, şikeler, hangi futbolcuların alkol sorunu olduğu, seks partileri, milli takımdaki Köln-Münih kavgası… Alman futbolunun bütün kirli çamaşırlarını isim vererek ortaya çıkarmıştı.
Hem 76 kez forma giydiği Milli Takım'dan hem de 422 maçta sahaya çıktığı Köln'den kovuldu. O günlerde 2. Lig'de oynayan Schalke 04'e gitmek zorunda kaldı.
1992'DE BIRAKTI
Bir yıl sonra, 1988'de Fenetbahçe'ye geldi. O zamanlar Türkiye'ye şimdiki gibi yıldız futbolcu fazla gelmezdi.
O yüzden gelişi adeta olay oldu. İlk sezonunda Fenerbahçe 103 gollük efsane bir şampiyonluk yaşadı. Sarı- Lacivertli formayı üç sezonda 65 kez giydi. Sarılık geçirdiği için bir süre sahalardan uzak kaldı.
1991'de Almanya'ya döndüğünde Bayern Münih'in iki kalecisi birden sakatlanınca Ekim-Aralık aylarında 8 maç için kaleye o geçti.. 1992'de de futbolu bıraktı. Schalke, Bayern, Köln, Dortmund ve Leverkusen'de kaleci antrenörlüğü yaptı. Nisan 2012'de de Köln'de Başkan Yardımcısı oldu.
Kalecinin iyisi "abdal" olur denir. Schumaher bu sözün ete kemiğe bürünmüş halidir adeta…
F.BAHÇE'YE GELİŞİ OLAY OLDU
1988'DE Fenerbahçe'ye geldi. O zamanlar Türkiye'ye şimdiki gibi yıldız futbolcu fazla gelmezdi. O yüzden gelişi adeta olay oldu. İlk sezonunda Fenerbahçe 103 gollük efsane bir şampiyonluk yaşadı.
Schumacher, Sarı- Lacivertli formayı 65 kez giydi. Alman kaleci, sarılık geçirdiği için bir süre futboldan uzak kaldı…
EFSANELER -13 / TAYFUN ER
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