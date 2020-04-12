Yıldız golcüden Beşiktaş'a transfer mesajı

"TÜRKİYE LİGİ GÜÇLÜ BİR LİG"

Gyasi, konuşmasının devamında Türkiye Süper Lig'i hakkında da konuşurken, "Türkiye Ligi, iyi takımlar ve iyi oyunculardan kurulu güçlü bir lig. Benim için iyi bir rekabet ortamı olabilir." dedi.

Q7 GİDİNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçen yıl Ricardo Quaresma'nın ayrılığı sonrası adı yine gündeme gelen 28 yaşındaki sağ kanadın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan tecrübeli isim, ligin ilk devresini ABD'nin Dallas takımında geçirmiş ve devre arası Sofya'ya geri dönmüştü.