SADECE HASAN ALİ...

Daha sonra Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz kaptana oyunu yanıt verirken, sadece Hasan Ali Kaldırım'ın düşünme payı istediği öğrenildi.

REDDEDENE SORULMAYACAK

Sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulaması nedeniyle telefonda gerçekleşen nabız yoklamalarının önümüzdeki hafta da süreceği belirtilirken, yönetimin maaşında indirimi kabul etmeyenlerle ikinci bir görüşme yapmayacağı öğrenildi.

Ancak yaşanan sıkıntılı günlerde bu uygulamanın dışında kalan futbolcuların Fenerbahçe'de kalması da pek mümkün görünmüyor. Hürriyet'in haberine göre sarı lacivertlilerde forma şansı bulamayan ve memnuniyetsizlikler yaşayan oyuncular dışında takımın tamamının bu uygulamaya 'Evet' demesinin beklendiği de ifade edildi.