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    • Spor
    • 12.04.2020 Gazete
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    Uruguay basınından bomba iddia: Lugano Cavani'yi 'ye götürecek

    Uruguay basını Lugano’nun Cavani’yi intikam için ’ye getirmek istediği yazdı. FM Del Sol'un canlı yayınına bağlanan pek çok Penarol taraftarı, Cavani, kendi takımlarına gelmez ve Fenerbahçe'ye giderse bunun hesabını ödeyecek kişininin Lugano olduğun söylediler.

    Lugano Cavani'yi Fenerbahçe'ye götürecek
    Uruguay'ın Penarol takımının taraftarları 'ya ateş püskürüyor… Penarol'un ezeli rakibi Nacional'de yetişen Lugano'nun kendilerinden intikam almak için 'yi 'ye götürmek istediğini iddia ediyorlar. FM Del Sol'un canlı yayınına bağlanan pek çok Penarol taraftarı, Cavani, kendi takımlarına gelmez ve Fenerbahçe'ye giderse bunun hesabını ödeyecek kişininin Lugano olduğun söylediler.

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