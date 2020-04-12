Uruguay'ın Penarol takımının taraftarları Diego Lugano'ya ateş püskürüyor… Penarol'un ezeli rakibi Nacional'de yetişen Lugano'nun kendilerinden intikam almak için Edinson Cavani'yi Fenerbahçe'ye götürmek istediğini iddia ediyorlar. FM Del Sol'un canlı yayınına bağlanan pek çok Penarol taraftarı, Cavani, kendi takımlarına gelmez ve Fenerbahçe'ye giderse bunun hesabını ödeyecek kişininin Lugano olduğun söylediler.
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