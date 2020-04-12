Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri yeniden yükselmeye başladı… 2016 ile 2018 yılları arasında Siyah- Beyazlı formayı giyen Brezilyalı futbolcu, son günlerde Beşiktaş ile ilgili paylaşımlarına hız verdi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ta Talisca aşkı yeniden alevlendi.
CİDDİ BİR İNDİRİM ŞART
Yönetim, Beşiktaş'a gelmek isteyen Talisca'dan bu transfer için çok ciddi bir indirim bekliyor. İlk hedef 1 yıllık kiralama.
BÜTÇE OLUŞTURULACAK
Talisca hedefini şimdilik gizli tutan yönetim, 27 yaşındaki oyuncuya yer açmak için Ljajic ve Oğuzhan ikilisini göndermenin peşinde. İki ismin yıllık maaş yükü 4.2 milyon Euro.
TARAFTAR BASKI YAPIYOR
Brezilyalı 10 numaranın Beşiktaş ile ilgili yaptığı paylaşımlar taraftarı da heyecanlandırıyor. Taraftar, yönetime baskı yapıyor.
ÇİN'E GERİ DÖNEMİYOR
Ülkesi Brezilya'da olan Talisca, Çin'in sınırlarını kapatmış olması sebebiyle henüz Guangzhou'nun kampına katılamadı. Brezilyalı oyuncu, "Kulübümün bir an önce bu sorunu çözmesini bekliyorum" dedi.
CİDDİ BİR İNDİRİM ŞART
Yönetim, Beşiktaş'a gelmek isteyen Talisca'dan bu transfer için çok ciddi bir indirim bekliyor. İlk hedef 1 yıllık kiralama.
BÜTÇE OLUŞTURULACAK
Talisca hedefini şimdilik gizli tutan yönetim, 27 yaşındaki oyuncuya yer açmak için Ljajic ve Oğuzhan ikilisini göndermenin peşinde. İki ismin yıllık maaş yükü 4.2 milyon Euro.
TARAFTAR BASKI YAPIYOR
Brezilyalı 10 numaranın Beşiktaş ile ilgili yaptığı paylaşımlar taraftarı da heyecanlandırıyor. Taraftar, yönetime baskı yapıyor.
ÇİN'E GERİ DÖNEMİYOR
Ülkesi Brezilya'da olan Talisca, Çin'in sınırlarını kapatmış olması sebebiyle henüz Guangzhou'nun kampına katılamadı. Brezilyalı oyuncu, "Kulübümün bir an önce bu sorunu çözmesini bekliyorum" dedi.
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