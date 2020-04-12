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    • Spor
    • 12.04.2020 Gazete
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    i zor da olsa 'dan vazgeçmiyor!

    ’nın mali şartları ’ı zorluyor. Ancak ’la ilgili paylaşımları, umutları diri tutuyor. Talisca iki sezonda Beşiktaş'ta 69 maçta 37 gol atmıştı.

    Gizli aşk Talisca
    Beşiktaş'ta Anderson sesleri yeniden yükselmeye başladı… 2016 ile 2018 yılları arasında Siyah- Beyazlı formayı giyen Brezilyalı futbolcu, son günlerde ile ilgili paylaşımlarına hız verdi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ta Talisca aşkı yeniden alevlendi.

    CİDDİ BİR İNDİRİM ŞART
    Yönetim, Beşiktaş'a gelmek isteyen Talisca'dan bu için çok ciddi bir indirim bekliyor. İlk hedef 1 yıllık kiralama.

    BÜTÇE OLUŞTURULACAK
    Talisca hedefini şimdilik gizli tutan yönetim, 27 yaşındaki oyuncuya yer açmak için Ljajic ve Oğuzhan ikilisini göndermenin peşinde. İki ismin yıllık maaş yükü 4.2 milyon Euro.

    TARAFTAR BASKI YAPIYOR
    Brezilyalı 10 numaranın Beşiktaş ile ilgili yaptığı paylaşımlar taraftarı da heyecanlandırıyor. Taraftar, yönetime baskı yapıyor.

    ÇİN'E GERİ DÖNEMİYOR
    Ülkesi Brezilya'da olan Talisca, Çin'in sınırlarını kapatmış olması sebebiyle henüz Guangzhou'nun kampına katılamadı. Brezilyalı oyuncu, "Kulübümün bir an önce bu sorunu çözmesini bekliyorum" dedi.

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    Haberler Spor Transferi zor da olsa Beşiktaş Talisca'dan vazgeçmiyor!
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