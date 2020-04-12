Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Avrupa’dan çok daha iyiyiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı. Başkan Ağaoğlu, "Biz oyuncularımızı TFF'nin erteleme kararının hemen ardından evlerinde izole ettik. Sadece Sörloth ülkesine gitti ve o da dönüşte zaten 14 gün karantinaya alınacak. Ben de bu süreçte evimde kalıyorum" dedi. Başkan Ağaoğlu, devletin süreci başından itibaren iyi bir şekilde yönettiğini de belirterek, "Türkiye sağlık alanında diğer Avrupa ülkelerine göre gerçekten çok iyi durumda. Ancak sırf iyi durumdayız diye alınan önlemlere uymazlık yapmamalıyız. Belçika, Hollanda ve ABD gibi ülkeler dahi bu süreçte sağlık anlamında ne kadar geri kaldıkları bir kez daha ortaya çıktı. Bence süreci az hasarla atlatacağız" diye konuştu. Ağaoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın süreçte çok özverili şekilde çalıştığını da ifade ederek, "Bu sürecin başındaki biri olarak insanlara güven vermesi çok önemliydi. Onun açıklamaları ve yaptığı çalışmalar insanlara umut veriyor" şeklinde konuştu.
EKMEĞİMİ KENDİM YAPIYORUM
Ağaoğlu, "Salgın yaşamın her alanını etkilediği gibi spor faaliyetlerini de olumsuz etkiledi. Ancak her şeyin başı sağlık. Bu nedenle önlemlere harfiyen uymak zorundayız. Ben de bu süreçte evimde kalıyorum. Aileme zaman ayırıyorum. Evde ekmeğimi dahi kendim yapıyorum" ifadelerini kullandı.
10 OYUNCU YAKIN TAKİPTE
Trabzonspor'un 10 futbolcusu Avrupa takımlarının transfer listesinde… Bordo- Mavili oyuncular bu sezonki performansıyla devleri peşine taktı.
EKMEĞİMİ KENDİM YAPIYORUM
Ağaoğlu, "Salgın yaşamın her alanını etkilediği gibi spor faaliyetlerini de olumsuz etkiledi. Ancak her şeyin başı sağlık. Bu nedenle önlemlere harfiyen uymak zorundayız. Ben de bu süreçte evimde kalıyorum. Aileme zaman ayırıyorum. Evde ekmeğimi dahi kendim yapıyorum" ifadelerini kullandı.
10 OYUNCU YAKIN TAKİPTE
Trabzonspor'un 10 futbolcusu Avrupa takımlarının transfer listesinde… Bordo- Mavili oyuncular bu sezonki performansıyla devleri peşine taktı.
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