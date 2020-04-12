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    • Spor
    • 12.04.2020 Gazete
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    : Bana ırkçılık yaptılar

    , İspanyol medyasına özel açıklamalar yaptı. Mesut Özil, “Kazandığımda Alman, kaybettiğimde göçmen oluyordum. Politik propagandayla suçlandım. Bana ırkçılık yaptılar” dedi.

    Bana ırkçılık yaptılar
    Mesut Özil, İspanyol medyasına özel açıklamalar yaptı. Yıldız oyuncu, "Kazandığımda Alman, kaybettiğimde göçmen oluyordum. Almanya Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, Türk köklerim nedeniyle bana çok saygısızca davrandı. Beni politik propaganda yapmakla suçladı. 'Yeter!' dedim. Irkçılığı asla kabul edemem. İki kalbim var, biri Türk ve diğeri Alman. Bu insanlar ise benim Alman da olduğumu kabul etmek istemediler" dedi. Özil, kalbinin 'de olduğunu da sözlerine ekledi.

    MESUT ETTİ
    Arsenal'in yıldızı , evde kaldı. Instagram'dan hayranlarına çağrı yaptı:
    Formalı fotoğraf gönderenlerin arasından çekiliş yapacağım. Maçımda ağırlayacağım.

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