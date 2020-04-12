Mesut Özil, İspanyol medyasına özel açıklamalar yaptı. Yıldız oyuncu, "Kazandığımda Alman, kaybettiğimde göçmen oluyordum. Almanya Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, Türk köklerim nedeniyle bana çok saygısızca davrandı. Beni politik propaganda yapmakla suçladı. 'Yeter!' dedim. Irkçılığı asla kabul edemem. İki kalbim var, biri Türk ve diğeri Alman. Bu insanlar ise benim Alman da olduğumu kabul etmek istemediler" dedi. Özil, kalbinin Real Madrid'de olduğunu da sözlerine ekledi.
MESUT ETTİ
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, evde kaldı. Instagram'dan hayranlarına çağrı yaptı:
Formalı fotoğraf gönderenlerin arasından çekiliş yapacağım. Maçımda ağırlayacağım.
MESUT ETTİ
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, evde kaldı. Instagram'dan hayranlarına çağrı yaptı:
Formalı fotoğraf gönderenlerin arasından çekiliş yapacağım. Maçımda ağırlayacağım.
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