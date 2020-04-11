Yunus Mallı’ya geçmiş olsun telefonu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

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FEDERASYONU'NDAN

ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir aile üyesinin coronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Almanya'daki evinde karantinada bulunan milli futbolcu Yunus Mallı'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yıldız oyuncu Yunus Mallı önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacak.Orta, coronavirüs salgınında evlerimide hareketliliğin önemine değindi... İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Lale Orta spor ve fiziksel aktivitenin evde kaldığımız bu günlerde hormonlarımızı olumlu yönde etkilediğini ve yaşam kalitemizi artırdığını belirtti…Voleybol Federasyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin Türk Lirası destekte bulundu. Açıklamada, "Evde kalmanın hem kendi hem de çevremizdekilerin sağlığı için güvenli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, bu süreçte hep birlikte #EvdeKal diyoruz" ifadeleri kullanıldı.