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    • Spor
    • 11.04.2020 Gazete
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    Fener'den harekatı! ve listesine alındı...

    Hücumdaki silahlarını artırmak isteyen , pozisyonu için ve ’yi listesine aldı. Eduardo sezon sonu serbest Isaque ise genç ve potansiyelli.

    Fener'den 10 numara harekatı!
    Yeni sezonda kadroyu yine sil baştan yapmak zorunda kalacak olan 'den sürpriz bir hamle geldi… Sezon başında büyük umutlarla alınan Max Kruse'nin yanı sıra Miha Zajc'ın da kötü performansını göz önünde bulunduran Sarı-Lacivertliler, ini gündemine aldı.



    FARKLI PROFİLDE İKİ İSİM
    Yönetimin farklı profilde iki isimle ilgilendiği öğrenildi… Bu isimlerden ilki Al Hilal formasını giyen Carlos Eduardo 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızın sezon sonunda sözleşmesi bitecek.



    2022'YE     KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
    Listedeki diğer isim Gremio'dan Isaqua Elias Brito… 22 yaşındaki futbolcu Eduardo'nun aksine genç ve gelişime açık. Ancak 'nin kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    YENİ HOCA KARAR VERECEK
    Yönetim kısa süre içinde göreve getirilmesi beklenen yeni teknik heyetin kararına göre hareket edecek. Ancak iki futbolcunun menajeriyle de temasa geçildiği gelen bilgiler arasında.

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