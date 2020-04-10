Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.04.2020 11:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.04.2020 11:02
    ABONE OL

    : Ertelenen at yarışları ne zaman başlayacak? Bakanlıktan açıklama geldi

    haberi... ve , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen at yarışları için kararın mayıs ayının ilk haftası verileceğini bildirdi.

    At yarışları ne zaman başlayacak? Flaş açıklama

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, at yarışlarının 20 Mart'tan itibaren ikinci bildirime kadar ertelendiği hatırlatıldı.

    Kovid-19 salgınının dikkatle takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu olmak üzere ilgili makamların görüşlerinin de uygun olması halinde ayrıca alınacak ilave tedbirlerin kapsam ve mahiyetinin de gerekli, yeterli düzeyde olması kaydıyla at yarışlarının yapılmasına karar verilecektir. Bu bağlamda at yarışları ile ilgili daha önce alınan erteleme kararının mayıs ayının ilk haftasında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir."

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Son dakika: Ertelenen at yarışları ne zaman başlayacak? Bakanlıktan açıklama geldi
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri