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    • 10.04.2020 13:57
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    'dan örnek hareket! 100 bin yardım dağıtımına başladı

    Tecrübeli futbolcu , örnek bir davranışta bulundu. Turan, söz verdiği 100 bin yardım dağıtımına başladı, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

    Arda Turan sözünü tuttu

    Dünyanın salgın nedeniyle buhranlı dönemden geçtiği şu günlerde örnek davranışıyla gönülleri fethetti.

    Tecrübeli futbolcu 100 bin yardım dağıtımına başladı. Instagram hesabından bu gelişmeyi paylaşan Arda şu ifadeleri kullandı: "Söz verdiğimiz 100000 ağız ve burun korumalığı ( maske ) yardımının ilk kısmını çok şükür ki bugün gerçekleştirdik...Bu yardımı bir cümle, bir rica ile hayata geciren sevgili dostum abim Ali Bekmezci'ye grubu BEKS Çorap'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum... Bu projeye hic düşünmeden evet diyen;sevgili İshak Cerit ve Baho abi iyiki varsınız... Bana dağıtıma yardıma gelen kardeşlerim Allah eksikliğinizi göstermesin... Ama asıl teşekkür bugün canlı gözlerle görme fırsatı bulduğum,rütbesi ünvanı konumu ayrılmaksızın SAĞLIK PERSONELİMİZE siz gerçek kahramanlarsınız."

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