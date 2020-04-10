Radyogol'e açıklamada bulunan Altıparmak, "Fenerbahçe Caner Erkin için bir talepte bulunmadı. Bize direkt gelen bir şey yok. Olursa değerlendiririz. İlk etapta mevcut kulüple görüşmek bu durumlarda daha uygun olanı, sonrasına bakılır. Beşiktaş'tan da henüz bir talep gelmedi." şeklinde konuştu.

Caner Erkin'le birlikte Gökhan Gönül'ün de adı sarı lacivertliler ile anılıyor...