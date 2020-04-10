Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.04.2020 14:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.04.2020 14:09
    ABONE OL

    : 'in menajerinden flaş açıklaması: Değerlendiririz

    haberine göre bir süredir adı eski kulübü ile anılan 'in menajeri Batur Altıparmak önemli açıklamalarda bulundu. Altıparmak Caner için Fenerbahçe'den henüz gelen bir teklif olmadığını belirtirken, "Olursa değerlendiririz." dedi.

    Caner Erkin'in menajerinden flaş F.Bahçe açıklaması

    Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Caner Erkin için Fenerbahçe iddiaları ortaya atılırken, konuyla ilgili tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak'tan açıklama geldi.

    Fenerbahçe'nin Caner Erkin'le görüştüğü iddiaları üzerine tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak bir açıklama yaptı.

    Radyogol'e açıklamada bulunan Altıparmak, "Fenerbahçe Caner Erkin için bir talepte bulunmadı. Bize direkt gelen bir şey yok. Olursa değerlendiririz. İlk etapta mevcut kulüple görüşmek bu durumlarda daha uygun olanı, sonrasına bakılır. Beşiktaş'tan da henüz bir talep gelmedi." şeklinde konuştu.

    Caner Erkin'le birlikte Gökhan Gönül'ün de adı sarı lacivertliler ile anılıyor...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Son dakika: Caner Erkin'in menajerinden flaş Fenerbahçe açıklaması: Değerlendiririz
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri