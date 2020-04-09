



Caner'in Fenerbahçe'ye dönmesini istemeyen taraftarlar, "Kadıköy'de Beşiktaş taraftarının önünde diz çöken Caner Erkin'i istemiyoruz", "Bizi bırakıp gidenle işimiz olmaz" şeklinde yorumlar yaptı. Yıldız oyuncuyu isteyenler ise, "Türkiye'nin en iyi sol beki o. İmkan varsa alınmalı", "Futbolda bu tarz şeyler var. Geçmişi unutmalıyız" ifadelerini kullandı.



Sarı-Lacivertli yönetimin bu görüşler sonrası Caner'in transferi ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.