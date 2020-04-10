G.Saray'dan alkışlanacak hareket… Sarı-Kırmızılılar, coronavirüsle mücadeleye destek olmak amacıyla Mecidiyeköy'de boşta bulunan otel binasını ihtiyaç olması halinde hastane olarak kullanılmak üzere verecek. Otel için planlanan ve şu an boşta bulunan 182 odalı bina gerek duyulması halinde hastane olarak kullanılması için Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilecek. Binanın yapısının da hastane olarak kullanmaya uygun olduğu belirtildi. Kulüp konuyla ilgili dün resmi siteden açıklama yayınladı.
13 KATTA TOPLAM 182 ODA BULUNUYOR
Mevcut projedeki otelde odalar hastane odası olarak tasarlandığında 13 katta toplam 182 oda çıkıyor…
13 KATTA TOPLAM 182 ODA BULUNUYOR
Mevcut projedeki otelde odalar hastane odası olarak tasarlandığında 13 katta toplam 182 oda çıkıyor…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.