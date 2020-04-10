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    • Spor
    • 10.04.2020 Gazete
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    'dan büyük jest! Otelin hastane olması teklif edildi...

    , coronavirüs salgını (Covid-19) ile mücadelede boşta olan otelini, hastane olarak kullanılması için devlete tahsis edebileceğini açıkladı.

    Aslan’dan büyük jest
    G.Saray'dan alkışlanacak hareket… Sarı-Kırmızılılar, coronavirüsle mücadeleye destek olmak amacıyla Mecidiyeköy'de boşta bulunan otel binasını ihtiyaç olması halinde hastane olarak kullanılmak üzere verecek. Otel için planlanan ve şu an boşta bulunan 182 odalı bina gerek duyulması halinde hastane olarak kullanılması için 'na tahsis edilecek. Binanın yapısının da hastane olarak kullanmaya uygun olduğu belirtildi. Kulüp konuyla ilgili dün resmi siteden açıklama yayınladı.



    13 KATTA TOPLAM 182 ODA BULUNUYOR
    Mevcut projedeki otelde odalar hastane odası olarak tasarlandığında 13 katta toplam 182 oda çıkıyor…


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