Sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray için Yunanistan'dan flaş bir iddia geldi… Olympiakos formasını giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Omar Elabdellaoui'nin Sarı- Kırmızılılar'dan teklif aldığı belirtiliyor. Norveç Milli Takımı'nda Martin Linnes ile birlikte görev yapan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 lig maçında 1 gole imzasını attı.
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