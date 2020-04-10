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    • Spor
    • 10.04.2020 Gazete
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    'a bir Norveçli sağ bek daha!

    Sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan için 'dan flaş bir iddia geldi… formasını giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan 'nin Sarı- Kırmızılılar'dan teklif aldığı belirtiliyor.

    Aslan’a bir Norveçli sağ bek daha
    Sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan için 'dan flaş bir iddia geldi… formasını giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Omar Elabdellaoui'nin Sarı- Kırmızılılar'dan teklif aldığı belirtiliyor. Norveç Milli Takımı'nda Martin Linnes ile birlikte görev yapan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 lig maçında 1 gole imzasını attı.

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