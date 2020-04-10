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    • Spor
    • 10.04.2020 Gazete
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    ’nin teklifi fena panikletti! "Isaque umarım Fenerbahçe’ye gitmez..."

    ekibi Gremio’da oynayan , takım arkadaşı Isaque’ye kanca atınca ilginç bir mesaja imza attı… Ferreira ''Umarım Fenerbahçe'ye gitmez'' ifadelerini kullandı.

    Isaque umarım F.Bahçe’ye gitmez
    Fenerbahçe'nin son günlerdeki gündemlerinden biri de yeni Alex. 'da Gremio forması giyen ve bir süredir takip edilen Isaque konusunda hamle yapmaya hazırlanan , oyuncunun Alex etkisi göstereceğini düşünüyor. Bu arada Gremio forması giyen , Isaque konusunda ilginç bir açıklama yaptı. Ferreira ''Umarım Fenerbahçe'ye gitmez'' ifadelerini kullandı.


    Forvet arkası oynayan 22 yaşındaki Isaque, geçen sezon ciddi bir çıkış yakalamıştı…

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