Fenerbahçe'nin son günlerdeki gündemlerinden biri de yeni Alex. Brezilya'da Gremio forması giyen ve bir süredir takip edilen Isaque konusunda hamle yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, oyuncunun Alex etkisi göstereceğini düşünüyor. Bu arada Gremio forması giyen Ferreira, Isaque konusunda ilginç bir açıklama yaptı. Ferreira ''Umarım Fenerbahçe'ye gitmez'' ifadelerini kullandı.
Forvet arkası oynayan 22 yaşındaki Isaque, geçen sezon ciddi bir çıkış yakalamıştı…
Forvet arkası oynayan 22 yaşındaki Isaque, geçen sezon ciddi bir çıkış yakalamıştı…
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