Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Ribas "F.Bahçe'den ayrılıp Flamengo'ya giderken bir hedefim vardı o da kupa kazanmaktı" dedi, Brezilyalı oyuncu, "Takımımda kazanacağım daha çok kupa var" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nineski yıldızı Diego Ribas "F.Bahçe'den ayrılıp Flamengo'ya giderken bir hedefim vardı o da kupa kazanmaktı" dedi, Brezilyalı oyuncu, "Takımımda kazanacağım daha çok kupa var" ifadelerini kullandı.
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