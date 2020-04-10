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    • Spor
    • 10.04.2020 Gazete
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    'nin eski yıldızı : Kupa kazanmak için ’ya gittim

    'nin eski yıldızı "F.Bahçe'den ayrılıp 'ya giderken bir hedefim vardı o da kupa kazanmaktı" dedi, Brezilyalı oyuncu, "Takımımda kazanacağım daha çok kupa var" ifadelerini kullandı.

    Kupa kazanmak için Flamengo’ya gittim
    Fenerbahçe'nin eski yıldızı "F.Bahçe'den ayrılıp 'ya giderken bir hedefim vardı o da kupa kazanmaktı" dedi, Brezilyalı oyuncu, "Takımımda kazanacağım daha çok kupa var" ifadelerini kullandı.

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