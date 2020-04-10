TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nun teknik direktörü Ergün Penbe, coronavirüs nedeniyle evinden dışarı çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi götürdü. Dağıtıma bizzat kendisi katılan eski milli futbolcu hem vatandaşlarla sohbet etti hem de paketlerini teslim etti.
SHARAPOVA'YA 40 SAATTE 2.2 MİLYON MESAJ GELDİ
Kısa süre önce tenis kariyerine noktayı koyduğunu açıklayan Maria Sharapova telefon numarasını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. "Canı sıkılan arasın, konuşalım" diyen eski Rus rakete 40 saatte 2.2 milyon mesaj atıldığı belirtildi. Sharapova, "Bu ilgiden çok memnunum" diye konuştu.
REAL MADRİD MAAŞLARA YÜZDE 20 KESİNTİ YAPTI
Dünyanın en zengin kulüplerinden biri olan Real Madrid de coronavirüs kabusu nedeniyle liglerin durdurulmasıyla ekonomik anlamda sıkıntı yaşamaya başladı… İspanyol devi, futbol ve basketbol takımında forma giyen oyuncular ve antrenörlerin maaşlarında yüzde 10 ile yüzde 20 arasında kesinti yapılmasını kabul ettiğini açıkladı.
DROGBA'DAN 122 MEKİK
Cimbom'un eski yıldızı Drogba, G.Saray şortuyla 45 saniyede mekik çekme akımına katıldı. Efsane oyuncu 45 saniyede 122 mekik çekti.
SHARAPOVA'YA 40 SAATTE 2.2 MİLYON MESAJ GELDİ
Kısa süre önce tenis kariyerine noktayı koyduğunu açıklayan Maria Sharapova telefon numarasını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. "Canı sıkılan arasın, konuşalım" diyen eski Rus rakete 40 saatte 2.2 milyon mesaj atıldığı belirtildi. Sharapova, "Bu ilgiden çok memnunum" diye konuştu.
REAL MADRİD MAAŞLARA YÜZDE 20 KESİNTİ YAPTI
Dünyanın en zengin kulüplerinden biri olan Real Madrid de coronavirüs kabusu nedeniyle liglerin durdurulmasıyla ekonomik anlamda sıkıntı yaşamaya başladı… İspanyol devi, futbol ve basketbol takımında forma giyen oyuncular ve antrenörlerin maaşlarında yüzde 10 ile yüzde 20 arasında kesinti yapılmasını kabul ettiğini açıkladı.
DROGBA'DAN 122 MEKİK
Cimbom'un eski yıldızı Drogba, G.Saray şortuyla 45 saniyede mekik çekme akımına katıldı. Efsane oyuncu 45 saniyede 122 mekik çekti.
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