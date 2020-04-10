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    • Spor
    • 10.04.2020 Gazete
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    kapı kapı gezip yardım dağıttı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    2. Lig ekiplerinden 'nun , coronavirüs nedeniyle evinden dışarı çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi götürdü.

    Ergün Penbe kapı kapı gezip yardım dağıttı
    TFF 2. Lig ekiplerinden 'nun , coronavirüs nedeniyle evinden dışarı çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi götürdü. Dağıtıma bizzat kendisi katılan eski milli futbolcu hem vatandaşlarla sohbet etti hem de paketlerini teslim etti.



    SHARAPOVA'YA 40 SAATTE 2.2 MİLYON MESAJ GELDİ
    Kısa süre önce tenis kariyerine noktayı koyduğunu açıklayan telefon numarasını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. "Canı sıkılan arasın, konuşalım" diyen eski Rus rakete 40 saatte 2.2 milyon mesaj atıldığı belirtildi. Sharapova, "Bu ilgiden çok memnunum" diye konuştu.

    REAL MADRİD MAAŞLARA YÜZDE 20 KESİNTİ YAPTI
    Dünyanın en zengin kulüplerinden biri olan de coronavirüs kabusu nedeniyle liglerin durdurulmasıyla ekonomik anlamda sıkıntı yaşamaya başladı… İspanyol devi, futbol ve basketbol takımında forma giyen oyuncular ve antrenörlerin maaşlarında yüzde 10 ile yüzde 20 arasında kesinti yapılmasını kabul ettiğini açıkladı.

    DROGBA'DAN     122 MEKİK
    Cimbom'un eski yıldızı Drogba, G.Saray şortuyla 45 saniyede mekik çekme akımına katıldı. Efsane oyuncu 45 saniyede 122 mekik çekti.


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