Bitmeyen aşk Trezeguet! Cimbom Terim'in gözdesi için atağa kalktı...





ÇOK UĞRAŞTI AMA BAŞARAMADI

Aston Villa'nın Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro ödeyerek aldığı 25 yaşındaki kanat oyuncusu için son iki yılda birçok girişim yapan Sarı-Kırmızılılar bir türlü hedefine ulaşamamıştı.