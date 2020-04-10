Bitmeyen aşk Trezeguet! Cimbom Terim'in gözdesi için atağa kalktı...

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da tanıdık bir isim gündeme geldi… Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in büyük gözdesi olan Trezeguet için yeniden atağa kalktı. 2 yıldır transfer gündeminde yer alan Mısırlı yıldız sezon başı Aston Villa'nın yolunu tutmuştu.
SÖZLEŞMEDE MADDE VAR
Aston Villa'nın Premier Lig'de düşme hattında yer alması Aslan'ı yeniden harekete geçirdi… Şu anda 19. sırada yer alan A.Villa, Championship'e düşerse kiralama teklifi yapılacak.
10 MİLYON EURO'YA ALDILAR
Mısırlı oyuncunun sözleşmesinde 'takımın küme düşmesi durumunda' ayrılık maddesi olduğu belirtiliyor. Trezeguet daha önce G.Saray'da oynamayı çok istediğini söylemişti.
ÇOK UĞRAŞTI AMA BAŞARAMADI
Aston Villa'nın Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro ödeyerek aldığı 25 yaşındaki kanat oyuncusu için son iki yılda birçok girişim yapan Sarı-Kırmızılılar bir türlü hedefine ulaşamamıştı.
BU SEZON PREMİER LİG'DE 24 MAÇTA 3 GOL ATTI
Tam adı Mahmoud Hassan Trezeguet olan Mısırlı yıldız bu sezon Premier Lig'de 24 maça çıktı. Trezeguet 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.
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