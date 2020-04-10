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    • Spor
    • 10.04.2020 Gazete
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    Antrenmanlarını evden yapıyorlar | Spor dünyasında corona günlüğü

    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…



    MARCAO
    G.Saray'ın Brezilyalı savunmacısı saçlarını sarıya boyattı ve yeni halini sosyal medyada paylaştı.



    CENK TOSUN
    Golcü oyuncu evinin bahçesinde mangal yaptı. "Ayağı yere basar basmaz işe koyulduk" dedi.



    OKAY YOKUŞLU
    Milli futbolcu, eşi ve köpeğiyle evinin bahçesinde geçirdiği keyifli anları Instagram'da yayınladı.



    LENS
    Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu evinde çalışmalarını sürdürüyor. Formunu koruyor…

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