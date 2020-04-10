Antrenmanlarını evden yapıyorlar | Spor dünyasında corona günlüğü

Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…
MARCAO
G.Saray'ın Brezilyalı savunmacısı saçlarını sarıya boyattı ve yeni halini sosyal medyada paylaştı.
CENK TOSUN
Golcü oyuncu evinin bahçesinde mangal yaptı. "Ayağı yere basar basmaz işe koyulduk" dedi.
OKAY YOKUŞLU
Milli futbolcu, eşi ve köpeğiyle evinin bahçesinde geçirdiği keyifli anları Instagram'da yayınladı.
LENS
Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu evinde çalışmalarını sürdürüyor. Formunu koruyor…
MARCAO
G.Saray'ın Brezilyalı savunmacısı saçlarını sarıya boyattı ve yeni halini sosyal medyada paylaştı.
CENK TOSUN
Golcü oyuncu evinin bahçesinde mangal yaptı. "Ayağı yere basar basmaz işe koyulduk" dedi.
OKAY YOKUŞLU
Milli futbolcu, eşi ve köpeğiyle evinin bahçesinde geçirdiği keyifli anları Instagram'da yayınladı.
LENS
Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu evinde çalışmalarını sürdürüyor. Formunu koruyor…
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