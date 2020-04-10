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    • Spor
    • 10.04.2020 Gazete
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    Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan '' açıklaması: Hocamız gitmek isterse, yolunu gururla açarız

    Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ismi 'yle anılan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Hocamız gitmek isterse, yolunu gururla açarız’’ dedi.



    Aytemiz     Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe'nin takımın başına geçirmeyi planladığı teknik direktör Erol Bulut ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.



    Çavuşoğlu, "Erol hocamız herhangi bir resmi teklif almadığını söyledi. Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız. Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın." dedi.



    ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE
    Ersun     Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Erol Bulut ismi sıklıkla Fenerbahçe ile birlikte anılmıştı.

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