Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe'nin takımın başına geçirmeyi planladığı teknik direktör Erol Bulut ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, "Erol hocamız herhangi bir resmi teklif almadığını söyledi. Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız. Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın." dedi.
ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Erol Bulut ismi sıklıkla Fenerbahçe ile birlikte anılmıştı.
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