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    • Spor
    • 09.04.2020 16:24
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    • 09.04.2020 16:24
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    'ın eski yıldızı bunu da yaptı! ...

    Bir dönem forması da giyen efsane futbolcu Dider Drogba, yaşın sadece sayılardan ibaret olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 42 yaşındaki , 45 saniyede çektiği 122 mekikle sosyal medyayı salladı. Akımı başlatan Ronaldo aynı süre zarfında 142 mekik çekmişti.

    Drogba bunu da yaptı! Cristiano Ronaldo...

    'ın eski yıldız oyuncusu , 'nun başlattığı mekik çekme akımına katıldı ve ulaştığı rakamla sosyal medyayı salladı.

    42 yaşındaki Drogba, 45 saniyede çektiği 122 mekikle kendisi için yaşın yalnızca rakamdan ibaret olduğunu bir kez daha kanıtladı. Akımı başlatan Ronaldo aynı süre zarfında 142 mekik çekmişti. Radamel Falcao ise 106 mekikte kalmıştı.

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