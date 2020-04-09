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    • Spor
    • 09.04.2020 Gazete
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    Muslera: örnek oldu

    kalecisi Muslera, 'nin salgın döneminde örnek bir görüntü sergilediğini söyledi. Uruguaylı kaleci, "Çoğu insan yasaklara duyarlı. Evimizde hiçbir şeyin sıkıntısını çekmiyoruz" dedi.

    Türkiye örnek oldu
    kalecisi Muslera, 'nin salgın döneminde örnek bir görüntü sergilediğini söyledi. Uruguaylı kaleci, "Çoğu insan yasaklara duyarlı. Evimizde hiçbir şeyin sıkıntısını çekmiyoruz" dedi.

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