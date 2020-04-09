Galatasaray kalecisi Muslera, Türkiye'nin salgın döneminde örnek bir görüntü sergilediğini söyledi. Uruguaylı kaleci, 'Çoğu insan yasaklara duyarlı. Evimizde hiçbir şeyin sıkıntısını çekmiyoruz' dedi. Galatasaray kalecisi Muslera, Türkiye'nin salgın döneminde örnek bir görüntü sergilediğini söyledi. Uruguaylı kaleci, 'Çoğu insan yasaklara duyarlı. Evimizde hiçbir şeyin sıkıntısını çekmiyoruz' dedi.
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