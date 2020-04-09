Falcao: En formda zamanımda lige ara verildi

Ülkesinin basınına açıklama yapan Radamel Falcao, 'Evdeyiz ve yapacak bir şey yok. En formda zamanımda lige ara verildi. Ama daha önemli şeyler de var' dedi. Ülkesinin basınına açıklama yapan Falcao, 'Evdeyiz ve yapacak bir şey yok. En formda zamanımda lige ara verildi. Ama daha önemli şeyler de var' dedi.
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