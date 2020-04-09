Fenerbahçe genç yeteneklerle ilgili de transfer çalışması yapıyor… Sarı- Lacivertliler'in Bursaspor altyapısının en önemli isimlerinden biri olan Ali Akman'ı istediği öğrenildi. Aynı zamanda eski milli futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan 17 yaşındaki forvet için Galatasaray'ın da devrede olduğu ifade ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.