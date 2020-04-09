Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    lu Kanarya’nın listesinde

    genç yeteneklerle ilgili de çalışması yapıyor… Sarı- Lacivertliler'in altyapısının en önemli isimlerinden biri olan 'ı istediği öğrenildi. Aynı zamanda 'ın yeğeni olan 17 yaşındaki forvet için 'ın da devrede olduğu ifade ediliyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Bursasporlu Ali Akman Kanarya’nın listesinde
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri