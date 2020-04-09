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    • Spor
    • 09.04.2020 Gazete
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    Beşitaş'ta kaleye ya ya Fabri!

    Sezon sonunda Karius'la yolları ayıracak olan 'ı listede ilk sıraya aldı. Milli kalecide bir problem çıkarsa Fabri gündeme gelecek.



    Beşiktaş     yeni sezon için kolları şimdiden sıvadı… Sezon sonunda Karius'la yolları ayıracak olan yönetim ilk sıraya Belçika ekibi Royal Antwerp'te oynayan Sinan Bolat'ı aldı. 31 yaşındaki milli kalecinin sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Sinan için bonservis bedeli ödenmeyecek olması yönetimin elini güçlendiriyor. Bu sezon 29 maçın 27'sinde oynayan Sinan 30 gol yemesine rağmen iyi bir grafik çizdi. Sinan'ın da Beşiktaş'ı çok istediği öğrenildi.



    FABRI DE LİSTEDE
    Kartal     Sinan'da bir problem çıktığı takdirde bu kez eski oyuncusu Fabri'yi transfer etmeyi hedefliyor. Fabri'nin Fulham'la 1 yıllık sözleşmesi daha var.



    TECRÜBESİNE GÜVENİLİYOR
    Sinan Bolat tecrübesiyle dikkat çekerken bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.



    BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTERİM
    Genç kaleci Utku, Beşiktaş'ta kalmak istediğini ifade ederek, "Şans bulduğum takdirde kendimi kanıtlayacağıma inanıyorum" diye konuştu.

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