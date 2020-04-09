



Beşiktaş yeni sezon için kolları şimdiden sıvadı… Sezon sonunda Karius'la yolları ayıracak olan yönetim ilk sıraya Belçika ekibi Royal Antwerp'te oynayan Sinan Bolat'ı aldı. 31 yaşındaki milli kalecinin sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Sinan için bonservis bedeli ödenmeyecek olması yönetimin elini güçlendiriyor. Bu sezon 29 maçın 27'sinde oynayan Sinan 30 gol yemesine rağmen iyi bir grafik çizdi. Sinan'ın da Beşiktaş'ı çok istediği öğrenildi.