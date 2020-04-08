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    • Spor
    • 08.04.2020 Gazete
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    Terim’in ’dan arkadaşı olan gazeteci Rialti kalp krizi nedeniyle öldü

    'dan 'i üzen bir haber geldi. Corriere dello Sport'un usta muhabiri, aynı zamanda Terim'in de 'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan gazeteci kalp krizi sonucu öldü

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