Dün İtalya'dan Fatih Terim'i üzen bir haber geldi. Corriere dello Sport'un usta muhabiri, aynı zamanda Terim'in de Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan gazeteci Alessandro Rialti kalp krizi sonucu öldü Dün İtalya'dan Fatih Terim'i üzen bir haber geldi. Corriere dello Sport'un usta muhabiri, aynı zamanda Terim'in de Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan gazeteci Alessandro Rialti kalp krizi sonucu öldü
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