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    • Spor
    • 08.04.2020 Gazete
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    Stambouli’nin gönlü 'da! 'ye gelmek istiyor...

    ’nin transferdeki gözdelerinden olan Türk kökenli Fransız yıldız ’nin, menajeri aracılığıyla kendisine yapılan teklife sıcak baktığı öğrenildi.



    Yeni     sezonda öncelikli olarak savunmadaki sıkıntıya son vermek isteyen Fenerbahçe'de gündem ısınıyor… Sarı- Lacivertliler'in listesinin en tepesinde yer alan iki isimden biri olan Benjamin Stambouli'nin menajeri aracılığıyla kendisine yapılan teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.

    TÜRKİYE İLE SAĞLAM BAĞLARI VAR
    Fransız stoperin Türk kökenli olmasının bu olumlu görüşte fazlasıyla etkili olduğu belirlendi. Benjamin Stambouli'nin büyük dedesi, Osmanlı döneminde Cezayir'e göçen bir Türk.



    SÖZLEŞME ŞARTLARI DA ÇOK İYİ
    Hatta Stambouli soyadının anlamı da "İstanbullu"… Schalke ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli yıldıza teklif edilen sözleşmenin şartlarının da çok iyi olduğu ifade edildi.

    3 SEZON İÇİN 6.5 MİLYON EURO
    Fenerbahçe'nin Stambouli'ye 3 yıllık sözleşme ve toplam 6.5 milyon Euro garanti ücret önerdiği belirlendi… Taraflar önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha gerçekleştirecek.



    ÖN LİBERO DA OYNAYABİLİYOR
    2016 yılından bu yana Schalke 04 formasını giyiyor… Fransız stoper ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor.

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