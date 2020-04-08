Yeni sezonda öncelikli olarak savunmadaki sıkıntıya son vermek isteyen Fenerbahçe'de gündem ısınıyor… Sarı- Lacivertliler'in listesinin en tepesinde yer alan iki isimden biri olan Benjamin Stambouli'nin menajeri aracılığıyla kendisine yapılan teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.
TÜRKİYE İLE SAĞLAM BAĞLARI VAR
Fransız stoperin Türk kökenli olmasının bu olumlu görüşte fazlasıyla etkili olduğu belirlendi. Benjamin Stambouli'nin büyük dedesi, Osmanlı döneminde Cezayir'e göçen bir Türk.
SÖZLEŞME ŞARTLARI DA ÇOK İYİ
Hatta Stambouli soyadının anlamı da "İstanbullu"… Schalke ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli yıldıza teklif edilen sözleşmenin şartlarının da çok iyi olduğu ifade edildi.
3 SEZON İÇİN 6.5 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Stambouli'ye 3 yıllık sözleşme ve toplam 6.5 milyon Euro garanti ücret önerdiği belirlendi… Taraflar önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha gerçekleştirecek.
ÖN LİBERO DA OYNAYABİLİYOR
2016 yılından bu yana Schalke 04 formasını giyiyor… Fransız stoper ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor.
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