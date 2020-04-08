Mikel’in imzası an meselesi

Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'in Brezilya ekibi Botofago'ya imzası an meselesi. Brezilya ekibinin Mikel'e yıllık 2 milyon Euro önerdiği iddia edildi. Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'in Brezilya ekibi Botofago'ya imzası an meselesi. Brezilya ekibinin Mikel'e yıllık 2 milyon Euro önerdiği iddia edildi.
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