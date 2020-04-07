



Trabzonspor ile Filip Novak arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri hız kazandı… Bordo- Mavili yönetim sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Çek sol beke daha önce yaptığı 1 milyon Euro'luk teklifi 1.2 milyon Euro olarak güncelledi. Ancak 29 yaşındaki futbolcu istediği rakam olan 1.5 milyon Euro'da hala ısrarcı.