Trabzonspor ile Filip Novak arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri hız kazandı… Bordo- Mavili yönetim sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Çek sol beke daha önce yaptığı 1 milyon Euro'luk teklifi 1.2 milyon Euro olarak güncelledi. Ancak 29 yaşındaki futbolcu istediği rakam olan 1.5 milyon Euro'da hala ısrarcı.
NOVAK'TAN FEDAKARLIK BEKLENİYOR
Yönetimin, futboldaki kriz sebebiyle Novak'tan indirim istediği öğrenildi. Çek oyuncuya düşünmesi için zaman veren Trabzonspor, bir an Novak'la yeni sözleşme imzalamak istiyor.
JOSE SOSA'DA SORUN YOK
Novak'la görüşmelere devam eden Trabzonspor'da sözleşmesi bitecek olan Sosa'da ise bir sorun yok. Kaptan ile görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.
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