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    • Spor
    • 07.04.2020 Gazete
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    ile anlaşma tamam

    ve 'un tekliflerini geri çeviren Hollandalı oyuncu gelecek sezon da 'da forma giyecek. Sarı-Kırmızılı yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncuyla el sıkıştı…

    Ryan Donk ile anlaşma tamam
    AZ Alkmaar ve 'un tekliflerini geri çeviren Hollandalı oyuncu gelecek sezon da 'da forma giyecek. Sarı-Kırmızılı yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncuyla el sıkıştı…

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