Ryan Donk ile anlaşma tamam

AZ Alkmaar ve Club Brugge'un tekliflerini geri çeviren Hollandalı oyuncu Ryan Donk gelecek sezon da Galatasaray'da forma giyecek. Sarı-Kırmızılı yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncuyla el sıkıştı…
AZ Alkmaar ve Club Brugge'un tekliflerini geri çeviren Hollandalı oyuncu Ryan Donk gelecek sezon da Galatasaray'da forma giyecek. Sarı-Kırmızılı yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncuyla el sıkıştı…
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