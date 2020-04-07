Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao için dev teklif

Futbolun durmasının ardından pek çok kulüpte olduğu gibi Galatasaray'da da ana gündem maddesi oyunculara yapılacak maaş indirimleri... Sarı- kırmızılı kulüp, başta 5 milyon Euro alan Falcao olmak üzere, Belhanda, Feghouli ve Muslera'dan indirim bekliyor.