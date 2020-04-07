Haberler Galeri Spor Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao için dev teklif

Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao için dev teklif

Koronavirüs nedeniyle spor ekonomisinin zora girdiği günlerde, Katar merkezli çıkan haber Galatasaray'ın yüzünü güldürdü. Xavi'nin, Galatasaray'ın yıldızı Falcao'yu ikna ettiği ve bu transfer için sarı-kırmızılı kulübe 10 milyon euro önerildiği iddia edildi.

07.04.2020 08:47 - Son Güncelleme: 07.04.2020 08:47
Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao için dev teklif

Futbolun durmasının ardından pek çok kulüpte olduğu gibi Galatasaray'da da ana gündem maddesi oyunculara yapılacak maaş indirimleri... Sarı- kırmızılı kulüp, başta 5 milyon Euro alan Falcao olmak üzere, Belhanda, Feghouli ve Muslera'dan indirim bekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao için dev teklif

Bir süredir TFF, UEFA ve FIFA ile görüşmeler yapan yönetimin, futbolcuların menajerlerine hukuk ekibi tarafından hazırlanan ve pandemi içerikli bir yazı gönderdiği iddia edilmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao için dev teklif

GÖRÜŞME YAPTILAR
Bu haberler gündemde kalmaya devam ederken son dönemde Radamel Falcao ile ilgili yaptığı haberlerle dikkat çeken Katar'ın Al Watan gazetesinden bir iddia daha geldi. Gazete haberinde, Al Sadd'ın, Kolombiyalı futbolcu için Galatasaray kulübüne 10 milyon Euro bonservis teklif ettiğini yazdı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao için dev teklif

Gazeteye göre; Al Sadd'ı çalıştıran Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi, Falcao ile görüşerek Katar'da oynaması için kendisini ikna etmeyi başardı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao için dev teklif

DOLARLAR ÇAĞIRIYOR
Al Watan gazetesi Falcao'nun Al Sadd ile anlaştığını duyurduktan sonra, Win Sports ise golcünün, Al Hilal'e transfer olacağı haberini yapmıştı. El Tiempo gazetesi, "Petrol dolarla Falcao'yu çağırıyor" diye haber yaptı. Haberde ilginç de bir detay yer aldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Skandal ki ne skandal! Corona virüs kırıp geçirirken o evinde kadınlarla parti verdi, alem yaptı
Skandal ki ne skandal! Corona virüs kırıp geçirirken o evinde kadınlarla parti verdi, alem yaptı