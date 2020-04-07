Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao için dev teklif
Koronavirüs nedeniyle spor ekonomisinin zora girdiği günlerde, Katar merkezli çıkan haber Galatasaray'ın yüzünü güldürdü. Xavi'nin, Galatasaray'ın yıldızı Falcao'yu ikna ettiği ve bu transfer için sarı-kırmızılı kulübe 10 milyon euro önerildiği iddia edildi.
07.04.2020 08:47
- Son Güncelleme: 07.04.2020 08:47
GÖRÜŞME YAPTILAR
Bu haberler gündemde kalmaya devam ederken son dönemde Radamel Falcao ile ilgili yaptığı haberlerle dikkat çeken Katar'ın Al Watan gazetesinden bir iddia daha geldi. Gazete haberinde, Al Sadd'ın, Kolombiyalı futbolcu için Galatasaray kulübüne 10 milyon Euro bonservis teklif ettiğini yazdı.
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