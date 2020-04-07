Galatasaray'ın eski oyuncularından Pablo Pino, 'Şu anda Milli Takımımızda Falcao gibi iyi şeyler yapan oyuncular var ve gençlerin onun gibileri örnek alması gerekiyor' ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın eski oyuncularından Pablo Pino, 'Şu anda Milli Takımımızda Falcao gibi iyi şeyler yapan oyuncular var ve gençlerin onun gibileri örnek alması gerekiyor' ifadelerini kullandı.
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