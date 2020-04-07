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    • 07.04.2020 18:13
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    Başkanı Clarke'dan flaş Kovid-19 itirafı: Bu sezonu bitiremeyebiliriz

    Başkanı Greg Clarke, yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin tamamlanamama ihtimali olduğunu söyledi. Kulüplere ve culara çağrıda bulunan Clarke, futbolu canlı tutmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

    Premier Lig için flaş Kovid-19 itirafı

    Başkanı Greg Clarke, yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin tamamlanamama ihtimali olduğunu söyledi.

    Clarke, federasyon yetkilileri ile video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, koronavirüsün u ekonomik anlamda oldukça etkilediğini belirtti.

    Federasyon çalışanlarının maaşlarında kesintiye gittiklerini hatırlatan Clarke, "Futbol dünyası tahmin edemeyeceğimiz bir ekonomik sıkıntı içinde. Kulüplerimizi ve liglerimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

    Ligleri bitirmek istediklerini ancak büyük bir belirsizlik ortamı içinde olduklarını dile getiren Clarke, "Bu sezonu bitiremeyebiliriz. Bizim önceliğimiz futbol değil insan yaşamı." yorumunu yaptı.

    Kulüplere ve futbolculara çağrıda bulunan Clarke, futbolu canlı tutmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.





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