Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.04.2020 15:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2020 15:41
    ABONE OL

    Bundesliga ve Premier Lig ekipleri 'i gözüne kestirdi!

    İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forması giyen 22 yaşındaki Milli futbolcumuz , Avrupa devlerinin yakın markajında. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Bundesliga ve Premier Lig ekipleri, Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i takibe aldı. İşte detaylar...

    Devlerin gözü Cengiz'de!

    Corriere della Sera'da yer alan habere göre, Bundesliga ve Premier Lig ekipleri 'i yakın takibe aldı. Geçtiğimiz günlerde Everton kulübüne yakın olan liverpoolecho adlı internet sitesi, mavi beyazlı kulübün menajeri Carlo Ancelotti'nin Cengiz Ünder'i transfer listesinin ilk sırasına yazdığını iddia etmişti.

    Roma'nın Medipol Başakşehir'den 14 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in güncel değeri Transfermarkt'a göre 30 milyon euro...

    'YILDIZ DEĞİLİM AMA OLACAĞIM'

    Cengiz Ünder geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yıldız oyuncu olduğumu düşünmüyorum, yıldız oyuncu olmam için daha çok çalışmam lazım ama bir gün yıldız olacağım. Hava toplarında zayıfım, biraz korkak çıkıyorum, kendimi her anlamda daha da fazla geliştirmem gerekiyor." açıklamasını yapmıştı.

    Cengiz Ünder bu sezon Roma formasıyla 20 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol atarken asist katkısı yapamadı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Bundesliga ve Premier Lig ekipleri Cengiz Ünder'i gözüne kestirdi!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri