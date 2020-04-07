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    • Spor
    • 07.04.2020 Gazete
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    : 3 aydır kulübe para girmiyor

    Kulüp olarak zor bir dönemden geçtiklerini söyleyen , "2-3 aydır kulübe para girişi yok. Öncesinde de girdiğinde direkt lara gidiyordu" dedi.

    3 aydır kulübe para girmiyor
    Kulüp olarak zor bir dönemden geçtiklerini söyleyen , "2-3 aydır kulübe para girişi yok. Öncesinde de girdiğinde direkt lara gidiyordu" dedi. Bu sezon liglerin oynanmasının zor olduğunu da söyleyen Torunoğulları, "Ben olsam ligleri böyle tescil ederim. Küme düşmeyi de kaldırırım. Alttan iki takım gelir" ifadelerini kullandı.

    UMARIM OYUNCULAR İNDİRİM YAPAR
    Torunoğulları, futbolcularla şu ana kadar indirim için görüşmediklerini de söylerken, "Umarım indirim yaparlar. Kulübü korumak zorundayız" dedi.

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