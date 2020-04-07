Kulüp olarak zor bir dönemden geçtiklerini söyleyen Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, "2-3 aydır kulübe para girişi yok. Öncesinde de girdiğinde direkt bankalara gidiyordu" dedi. Bu sezon liglerin oynanmasının zor olduğunu da söyleyen Torunoğulları, "Ben olsam ligleri böyle tescil ederim. Küme düşmeyi de kaldırırım. Alttan iki takım gelir" ifadelerini kullandı.
UMARIM OYUNCULAR İNDİRİM YAPAR
Torunoğulları, futbolcularla şu ana kadar indirim için görüşmediklerini de söylerken, "Umarım indirim yaparlar. Kulübü korumak zorundayız" dedi.
UMARIM OYUNCULAR İNDİRİM YAPAR
Torunoğulları, futbolcularla şu ana kadar indirim için görüşmediklerini de söylerken, "Umarım indirim yaparlar. Kulübü korumak zorundayız" dedi.
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