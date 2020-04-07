



ÖNCELİK CANER ERKİN'DE

Yönetimin, sol bek için ilk iş olarak Caner'le masaya oturacağı ve tavan ücret olan 1 milyon Euro'dan teklif yapacağı öğrenildi. Eğer bu görüşmede sonuç çıkmazsa Beşiktaş, Clichy için harekete geçecek.