Süper Lig'in ne zaman başlayacağı belli değilken Trabzonspor taraftarı takımlarını şampiyon ilan etti. Taraftarlar, "2019-2020 Şampiyonu Trabzonspor" pankartını hazırladı ve ligin tescil edilmesini istedi.
Süper Lig'in ne zaman başlayacağı belli değilken Trabzonspor taraftarı takımlarını şampiyon ilan etti. Taraftarlar, "2019-2020 Şampiyonu Trabzonspor" pankartını hazırladı ve ligin tescil edilmesini istedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.