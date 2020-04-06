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    • 06.04.2020 20:55
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    Tottenhamlı futbolcu , 'e verilen arada askerliğini yapacak

    İngiltere ekibi Tottenham'da forma giyen , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada askerlik görevini yerine getirecek.

    Lige verilen arada askerliğini yapacak

    İngiltere ekibi Tottenham'da forma giyen , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada askerlik görevini yerine getirecek.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Son, geçen hafta ülkesi 'ye giderek karantinaya girdi.

    Son'un karantina süresi bitince, 4 haftalık zorunlu askerlik görevini yapacağı ve mayıs ayında İngiltere'ye döneceği belirtildi.

    İngiltere'de koronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin mayıs ayında da başlamayacağı açıklanmıştı.


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