Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Radomir Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.

İspanyol ekibi Atletico Madrid'den yapılan açıklamada, "Efsane teknik direktörlerimizden olan Radomir Antic'in yasını tutuyoruz. Sonsuza kadar kalplerimizde yaşayacaksın. Huzur içinde yat." ifadelerine yer verildi.







1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Sırp futbol adamı, Atletico Madrid'in yanı sıra Real Madrid ve Barcelona'da teknik direktörlük yapmıştı.



TFF'DEN FENERBAHÇE CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Radomir Antic'in vefatı nedeniyle Fenerbahçe camiasına başsağlığı diledi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, ülkesi Sırbistan'ın milli takımında da görev yapan efsane teknik direktör Radomir Antic'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Antic ailesi, Fenerbahçe camiası ve Avrupa futbol ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan 71 yaşındaki Sırp futbol adamı, Atletico Madrid'in yanı sıra Real Madrid ve Barcelona'da teknik direktörlük yapmıştı.