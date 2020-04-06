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    • 06.04.2020 22:07
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    Eski li hayatını kaybetti

    Bir dönem 'de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör , 71 yaşında hayatını kaybetti. 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Sırp futbol adamı, 'in yanı sıra ve 'da teknik direktörlük yapmıştı.

    Eski Fenerbahçeli futbolcu hayatını kaybetti

    Bir dönem 'de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör , 71 yaşında hayatını kaybetti.

    İspanyol ekibi 'den yapılan açıklamada, "Efsane teknik direktörlerimizden olan Radomir Antic'in yasını tutuyoruz. Sonsuza kadar kalplerimizde yaşayacaksın. Huzur içinde yat." ifadelerine yer verildi.


    1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Sırp futbol adamı, Atletico Madrid'in yanı sıra ve 'da teknik direktörlük yapmıştı.

    TFF'DEN FENERBAHÇE CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI MESAJI
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Radomir Antic'in vefatı nedeniyle Fenerbahçe camiasına başsağlığı diledi.

    TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, ülkesi Sırbistan'ın milli takımında da görev yapan efsane teknik direktör Radomir Antic'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Antic ailesi, Fenerbahçe camiası ve Avrupa futbol ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan 71 yaşındaki Sırp futbol adamı, Atletico Madrid'in yanı sıra Real Madrid ve Barcelona'da teknik direktörlük yapmıştı.


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