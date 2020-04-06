Tottenham çıldırdı… İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Trabzonspor'un 23 yaşındaki yıldız kalecisi için 28 milyon Euro ödemeye hazır… İngiliz medyası Tottenham'ın Portekizli teknik adamı Jose Mourinho'nun genç kaleciyi çok beğendiği ve gelecek sezon kadrosunda kesinlikle görmek istediği vurgulandı…
İngilizler'in sezonun bitmesiyle Bordo-Mavililer'in kapsını çalması bekleniyor. Uğurcan Çakır'ı Tottenham'ın dışında başka İngiliz takımları da yakından takip ediyor. Genç kaleciyle ile ilgili son iddia ise Portekiz'den gelmişti.
Portekiz'in dev kulübü Benfica'nın da milli eldiven ile yakından ilgilendiği biliniyor. Uğurcan bu sezon ortaya koyduğu muhteşem performansla herkesin beğenisini kazanmıştı.
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