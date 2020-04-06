



İngilizler'in sezonun bitmesiyle Bordo-Mavililer'in kapsını çalması bekleniyor. Uğurcan Çakır'ı Tottenham'ın dışında başka İngiliz takımları da yakından takip ediyor. Genç kaleciyle ile ilgili son iddia ise Portekiz'den gelmişti.