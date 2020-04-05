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    • 05.04.2020 22:10
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    Son dakika: Fiorentina'da 3 futbolcu Kovid-19'u yendi

    Son dakika haberine göre, 1. (Serie A) takımlarından Fiorentina'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan , ve Patrick Cutrone'nin son testleri negatif çıktı.

    Fiorentina açıkladı: Kovid-19'a yakalanan 3 futbolcu...

    1. (Serie A) takımlarından Fiorentina'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan , ve Patrick Cutrone'nin son testleri negatif çıktı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Vlahovic, Pezzella ve Cutrone'ya son günlerde yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.

    Açıklamada, zor bir dönemden geçildiğini vurgulanarak, doktor, hemşire ve hastane çalışanlarına teşekkür edildi.

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