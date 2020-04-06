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    • 06.04.2020 09:02
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    Son dakika: 'dan flaş kararı!

    Son dakika haberi... , ’yı yeni sezonda bir takıma kiralayacak. Yabancı kontenjanında böylece yer açacak olan sarı-kırmızılılar aynı zamanda Sekidika’nın daha fazla oynaması imkanını sağlayacak.

    Galatasaray'dan flaş Sekidika kararı!
    , devre arasında 'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 'yı yeni sezonda bir takıma kiralayacak. 23 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de bir takıma gönderilmesi ve gelişimini tamamlaması hedefleniyor.

    Nijeryalı kanat oyuncusuna devre arasında Türkiye'den bir çok takım talip olmuş ancak Galatasaray işi bitirmişti. Milliyet'in haberine göre yabancı kontenjanında böylece yer açacak olan sarı-kırmızılılar aynı zamanda Sekidika'nın daha fazla oynaması imkanını sağlayacak.



    Galatasaray ile 4 sene daha sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcunun yıllık 250 bin euro sabit ücreti bulunuyor. Oyuncunun bu maaşını kiralık gideceği kulübe ödetecek olan sarı-kırmızılılar, aynı zamanda bir miktar da kiralama bedeli talep edecek.

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